Кличко пояснив, чому в 2021 дав позитивну характеристику Ратнікову при призначенні головою РДА

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, чому при призначенні в 2021 році головою Деснянської районної адміністрації Дмитра Ратнікова дав йому позитивну характеристику. Зокрема, вказав, що він "зарекомендував себе кваліфікованим вимогливим керівником з високими організаторськими здібностями, здатним розв'язувати складні завдання”.

Ратніков був звільнений з посади голови РДА президентом Володимиром Зеленським 1 липня. Рішення ухвалено після трагічної загибелі від російського балістичного удару двох дорослих і дитини під зачиненим укриттям поліклініки.

У інтервʼю LB.ua Кличко заявив, що призначення Ратнікова на посаду в 2021 році було пропозицією Офісу президента, а подання від його імені з позитивними характеристиками були протокольними, "надавалися суто процедурно", Кличко мав погоджувати їх номінально.

"Я завжди намагаюся уникати конфліктних ситуацій. Якщо призначають ті люди, які несуть за нього відповідальність – добре", – сказав мер міста.

Кличко нагадав, що право призначати і звільняти голів РДА у нього забрали в січні 2022 року, за місяць до повномасштабного вторгнення.

Він також заявив, що трагедію зі смертю людей під закритим укриттям його опоненти стали використовувати в "політичних цілях".

"Замішувати політику на горі людей, на мою думку, це цинічно, дуже некрасиво. Там збіг обставин, людський фактор, якщо можемо повернутися: сторож в приміщенні, в лікарні, почувши тривогу, спустився в бомбосховище, включив світло, відкрив, піднявся – щоб відчинити двері. Через 4 хвилини після того, як пролунала повітряна тривога, відбувся вибух. Це означає, що росіяни використовували балістичну зброю. Якщо раніше був час підготуватися, добігти до укриття тощо, зараз час кратно зменшився. І після цього почалися політичні розбірки: чому не встиг, чому частина приміщень була зачиненою? Питання в тому, хто винен у тому, що відбулося, що загинули люди. Сторож, керівник закладу, район, місто, хто винен? І, зверни увагу, при цьому ніхто жодного разу не згадав тих людей, які запустили цю ракету, які принесли смерть. Але в цьому напрямку почалась політична гра, яка має достатньо довгу складову – коли повноваження забирають, а відповідальність залишають", – сказав він.

Мер міста також знову заявив, що "об'єкти укриття лежать в площині військової адміністрації і районів міста, у яких знаходяться на балансі".

"Ми – як місто – робили все для того, щоб ці сховища функціонували. Ми давали завдання районам визначити ці бомбосховища, вони надавали списки, надавали адреси, які ми вносили до карти укриттів, і вони ж також подавали заявки на гроші, які їм потрібні для облаштування. Адже саме вони є розпорядниками коштів. Якщо бомбосховище, укриття знаходиться на балансі районів, вони – кожен голова району – є балансоутримувачем, розпорядником коштів. Тільки 10% грошей було освоєно, а місто вже виділило – на цей момент – близько 2 мільярдів гривень, шалені гроші. …Але потрібно було знайти винного… Моральна і політична відповідальність у мене є. Але якщо потрібно догану робити…Чомусь змінили не ті органи, які призначають (голів РДА. – С.К.), а змінили постанови, і вперше голові КМДА чи очільнику державної адміністрації дає догану цілий Кабінет міністрів", – сказав Кличко.

Трагедія з укриттям трапилася 1 червня. Кличко вважав, що відповідальність за закрите укриття несе директор медзакладу та керівник районної адміністрації. Керівник РДА зі свого боку стверджував, що укриття було відкрито з центрального входу і там були люди.

Поліція Києва розпочала розслідування службового недбальства, що спричинило тяжкі наслідки. Слідство ведеться щодо охоронця, який мав відкрити сховище, заступника голови РДА і директора поліклініки. Під вартою перебував лише охоронець, а двоє інших підозрюваних – під домашнім арештом. Згодом охоронця також випустили під домашній арешт. Згодом підозру по цій справі оголосили посадовцю КМДА Ткачуку.

Іще до того, у травні в Київській міській військовій адміністрації обіцяли перевірити всі укриття. Мешканці скаржились на закриті сховища практично в усіх районах.

Як відомо, після початку повномасштабної війни в Києві, крім цивільної адміністрації КМДА, очолюваної Кличком, створили ще міську військову адміністрації (КМВА), очолювану нині Сергієм Попком. Згідно з офіційною інформацією, питанням цивільного захисту має займатися саме КМВА.

Однак КМДА теж займалася питаннями укриттів, і, наприклад, у жовтні 2022 обіцяла, що рятувальники зрізатимуть замки з укриттів, якщо балансоутримувачі триматимуть їх зачиненими під час тривоги. У квітні КМДА звітувала про "системний контроль" за станом укриттів разом із представниками громадськості. А в травні, всього за декілька днів до трагедії, в КМДА запевняли, що перевірки проблемних укриттів, на які останнім часом скаржилися мешканці Києва, ведуться постійно.

Голова КМВА Сергій Попко вважає, що відповідальність за трагедію має нести влада на всіх рівнях "від керівника міста до голів району".

Після трагедії перевіряти укриття в Києві взялася комісія разом із Кличком та Камишіним. Кличко наполягає, що відповідальність за стан і доступність сховищ несуть "балансоутримувачі і глави районів". Після перевірки всіх укриттів Києва комісія виявила, що придатними є лише 65%.