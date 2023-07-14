Єрмак анонсував нову зустріч із підготовки до Саміту миру в Чорнобильській АЕС

Наступна зустріч із підготовки до Саміту миру відбудеться у Чорнобильській АЕС.

Про це повідомив на зустрічі з журналістами керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає "Інтерфакс-Україна".

"На останній зустрічі послів, присвяченій Формулі миру президента Зеленського, були присутні 24 посли", - сказав Єрмак.

За його словами, щоразу на зустрічі приєднується п'ять-шість держав. Серед останніх - Мексика, Аргентина, Індонезія та Ватикан.

Наприкінці минулого місяця у Копенгагені зустрілися радники лідер понад десятка держав, які розглядати підготовку Саміту миру. Захід може відбутися до кінця цього року.

Нагадаємо, лідери та високопосадовці з понад 12 країн, включно зі всіма країнами “Групи семи”, а також Індією, Туреччиною, Бразилією, Південною Африкою та Саудівською Аравією обговорили минулого місяця майбутній мир в Україні та український “Саміт миру”.

Найімовірніше, захід відбудеться, як зазначали європосадовці, “після літньої перерви”.

Андрій Єрмак раніше повідомляв, що в Саміті миру готові взяти участь 40-50 держав.