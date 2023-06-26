Український мирний саміт відбудеться “після літньої перерви”, − Politico

У Копенгагені лідери та високопосадовці з понад 12 країн говорили про те, як досягнути миру в Україні.

Лідери та високопосадовці з понад 12 країн, включно зі всіма країнами “Групи семи”, а також Індією, Туреччиною, Бразилією, Південною Африкою та Саудівською Аравією обговорили в Копенгагені майбутній мир в Україні та український “саміт миру”.

Про це пише Politico з посиланням на джерело.

“Мета – побудувати міжнародний консенсус навколо ідеї миру для України, спираючись на план із 10 пунктів, представлений президентом Володимиром Зеленським минулого року”, − зазначає видання.

Дата саміту ще не встановлена, але, за словами європосадовця, він, найімовірніше, відбудеться “після літньої перерви”.

Відповідаючи на запитання, як можна планувати мир без агресора, Росії, чиновник сказав, що прикладом є Чорноморська зернова ініціатива, яку вперше обговорювали Туреччина та ООН без залучення Москви.

Він додав, що нещодавні події у РФ, тобто невдалий заколот ПВК “Вагнер”, на порядок денний зустрічі не вплинули. “Занадто рано судити про те, в якому напрямку це піде”, − сказало джерело.

Нагадаємо, глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Київ запросить Бразилію взяти участь у саміті для обговорення миру в Україні.