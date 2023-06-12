Київ запросить Бразилію взяти участь у “мирному саміті”, − Єрмак

Київ запросить Бразилію взяти участь у саміті для обговорення миру в Україні. Про це CNN повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

“За дорученням Президента я і наше Міністерство закордонних справ працюємо над організацією першого Міжнародного саміту миру для обговорення запропонованої Президентом Зеленським формули”, – сказав він.

“І ми вважаємо, що саміт не буде повним без участі країн глобального півдня”, − додав він, назвавши Бразилію, Індію, Китай, Саудівську Аравію та країни Африки як основні для дискусії.

Єрмак підтвердив, що Бразилія буде одним із головних гостей. Він не назвав дату та місце проведення саміту, заявивши, що він відбудеться невдовзі у нейтральному місці з легким доступом для представників кількох країн.

Єрмак також відзначив провідну роль Бразилії в екологічній сфері. “Я впевнений, що Бразилія може бути одним із потужних лідерів у вирішенні питань екологічної безпеки. Ми знаємо, що цей конкретний виклик є важливим для вашої країни. У вас є стільки людей, які професійно займаються цією сферою, які, безумовно, можуть нам допомогти”, – сказав очільник ОПУ.

CNN додає, що у Міністерстві закордонних справ Бразилії заявили, що ще не отримали жодного запрошення від українського уряду взяти участь у конференції. Але в МЗС вже кілька разів наголошували, що Бразилія зацікавлена в участі у конференції і хоче сприяти вирішенню конфлікту в європейській країні.

Додамо, наприкінці червня в Лондоні відбудеться Ukraine Recovery Conference. Це буде відмінна від мирного саміту подія. Метою зустрічі стане мобілізація міжнародної підтримки для економічної та соціальної стабілізації та відновлення України від наслідків війни.

Нагадаємо, на початку червня президент Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілва засудив вторгнення Росії в Україну. Сілва також підтвердив свою позицію на користь територіальної цілісності України. Нещодавно очільник Бразилії провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним і відхилив його запрошення приїхати до РФ.

Однак раніше бразильський президент заявляв, що не хоче обирати сторону в війні Росії проти України, а залишатися на "стороні миру".