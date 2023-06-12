Унаслідок підриву Каховської ГЕС загинули щонайменше 10 осіб, понад 40 – зникли

Станом на 13:00 12 червня відомо про десятьох загиблих унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. 42 людини вважаються зниклими безвісти, зокрема сім дітей.

Серед загиблих – вісім людей у Херсонській області, двоє у Миколаївській. Про це повідомили в МВС.

Підтопленими залишаються 46 населених пунктів Херсонської області: 32 на підконтрольній території, 14 – на окупованій. Евакуйовано 2743 осіб, з яких 205 дітей та 76 маломобільних осіб.

У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 982 особи, серед яких 167 дітей.

У Дніпропетровській відсутнє водопостачання у майже 165 тис. абонентів у 32 населених пунктах. Триває підвіз води та пошук варіантів стабільної її подачі.

За словами міністра внутрішніх справ, фіксуться стабільне зниження рівня води у підтоплених населених пунктах. Мешканці Херсонської області звертаються до поліції із повідомленнями про підтоплення особистого майна. Зафіксовано 1927 заяв.

6 червня російська армія підірвала Каховську ГЕС, заміновану нею ще з минулого року. Підрив відбувся зсередини в машинній залі. Станція відновленню не підлягає.

Остаточні наслідки катастрофи стануть відомими після сходження води. Окупаційні війська населенню захоплених ними населених пунктів не допомагають. Україні вдалося евакуювати понад 100 осіб із підтопленої окупованої території.

Росіяни відкривають вогонь у спини людей, які намагаються врятуватися на правому березі. Учора внаслідок обстрілу ворогом пункту евакуації загинули троє, понад 10 поранені.