У боях на сході загинув заслужений тренер України Ігор Осьмак

Він боронив Україну з травня, був на передовій.

На війні проти російських окупантів загинув заслужений тренер України з марафонського бігу Ігор Осьмак.

Про це повідомляє у Facebook Федерація легкої атлетики України.

Уродженець міста Києва Ігор Осьмак став майстром спорту міжнародного класу у 1998 році, а у 2012-му – заслуженим тренером України.

У 1990 році закінчив Київський інститут фізичної культури. Понад 10 років Ігор Осьмак працював тренером з легкої атлетики Київської обласної школи вищої спортивної майстерності. Його учениця – учасниця Олімпійських ігор-2012 Тетяна Гамера – посіла 5 місце у марафонському забігу.