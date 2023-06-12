У понеділок 12 червня о 9:10 ранку росіяни вдарили двома ракетами по Авдіївці Донецької області. Внаслідок обстрілу двоє людей дістали поранення.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Двоє поранених цивільних, понівечені будинок культури на Центральному проспекті та житлові багатоповерхівки у 9-му кварталі – так виглядає Авдіївка після чергового авіаудару. Рашисти вкотре вдарили по місту сьогодні вранці, о 09:10, двома ракетами”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Павло Кириленко

За попередньою інформацією, минулося без загиблих. Пораненим надається медична допомога у місцевій лікарні.

“Ще одне українське місто росіяни стирають із земної поверхні, незважаючи на людей, які досі в ньому залишаються”, – зазначив Кириленко.

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, протягом неділі 11 червня російські війська обстріляли 8 населених пунктів Донеччини. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще один цивільний дістав поранення.