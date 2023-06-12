Це - 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики.

Державне бюро розслідувань передало Збройним силам України 17 автомобілів з активів родичів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Вартість транспортних засобів складає 1,1 млн доларів США. Це - 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики.

"Ці транспортні засоби належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії Росії проти України. Вони також є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області", - йдеться в повідомленні.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

За клопотанням ДБР у квітні минулого року на ці автомобілі було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 Кримінального кодексу).

"Тепер працівники Бюро домоглися, щоб майно прихильників Росії потрапило до ЗСУ і допомагало наших захисникам у боротьбі з ворогом", - зазначили в ДБР.

Нагадаємо, минулого року ЗСУ передали літак та вертоліт, які належали родині Медведчука.