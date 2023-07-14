Кличко згоден створити Пантеон Героїв на Аскольдовій могилі, якщо це підтримає громада

Мер вважає, що Пантеон повинен розташовуватися в Києві, але де саме – питання для обговорення.

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що Пантеон Героїв повинен розміщуватися саме в Києві.

Де саме – слід обговорювати з громадою. Про це Віталій Кличко сказав у інтервʼю LB.ua.

"Якщо петиція набере голоси, ми будемо тоді розглядати це питання більш уважно. Але ми розуміємо, що такий Пантеон може бути в Києві і повинен бути в Києві. Але тут така тонка грань, щоб не перетворити на цвинтарі ті парки і сквери, які залишилися в місті, їх так небагато. Це дуже чутливе питання, його потрібно обговорювати з громадою, з суспільством, а потім ухвалювати рішення", – сказав він.

Петиція, про яку згадує мер, уже набрала достатню кількість голосів. Її авторка – бойова медикиня, дівчина загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) Аліна Михайлова, яка також є депутаткою Київради. Вона пропонує створити Пантеон Героїв на Аскольдовій могилі.

Кличко сказав, що Аскольдова могила розташована в буферній зоні ЮНЕСКО, але "якщо бажання громади міста Києва, буде, і воно буде підтримано, то без будь-яких зауважень".

Аскольдова Могила виникла на місці Угорського урочища. За легендою, саме тут князь Олег вбив братів Аскольда та Діра. Аскольда поховали на місці вбивства, і ще в X столітті княгиня Ольга звела над могилою деревʼяну церкву Святого Миколая, що потім була зруйнована. Храм на цьому місці зводився і руйнувався декілька разів.

На початку XIX століття на місці зруйнованого храму звели муровану церкву-ротонду за проєктом головного архітектора Києва Меленського.

На цьому місці з 2014 року почали встановлювати меморіальна знаки на честь загиблих героїв Революції Гідності та війни Росії проти України. Також там почали ховати захисників.

Кличко також додав, що поява військового цвинтаря на Броварському проспекті залежить від Мінветеранів.

"Питання цвинтарів в місті Києві складне. Вони всі майже переповнені. Я, живучи і в Америці, і в Європі, бачив, що найкращі місця - для тих людей, які віддали своє життя заради Батьківщини. Ці ділянки виділяються тим людям, які заплатили найвищу ціну. Спочатку була пропозиція з Бабиним Яром, і територію знайшли. Потім з’явилася пропозиція зробити такий меморіал як військовий цвинтар на Броварському проспекті. Ми цю ідею підтримали. Міністерство ветеранів реалізує цей проєкт, ми допомагаємо всіма силами, тому що розуміємо, що це і соціальна відповідальність", – сказав він.

Докладно про створення військового меморіального кладовища в Києві писав Рух ЧЕСНО.