Корея збільшить допомогу Україні до $150 млн

Республіка Корея цьогоріч збільшить допомогу Україні до 150 млн доларів.

Про це сказав президент Південної Кореї Юн Сок Йоль на брифінгу разом з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"Уряд Республіки Корея минулого року виділив 100 млн доларів на підтримку України. Цього року ця підтримка становитиме 150 млн", - сказав Юн.

Президент Кореї поінформував, що під час перемовин багато уваги приділялося повоєнному відновленню України та співпраці у цій сфері. Корея планує виділяти кошти на відновлення інфраструктури, допомогу підприємництву, відбудову системи освіти.

Також Республіка Корея планує збільшити військову допомогу Україні.

"Ми ознайомилися з Формулою миру і дійсно вважаємо, що її необхідно виконати, особливо з урахуванням того, що Корея намагається виконувати роль посередника на мирних самітах та зустрічах країн, які належать до так званого Глобального півдня", - зазначив Юн.

Минулого року Республіка Корея надавала Україні бронежилети, шоломи та інша необхідну амуніцію.

"Ми сподіваємося, що цього року рівень нашої допомоги буде набагато більшим", - зазначив президент Кореї.

Нагадаємо, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у суботу, 15 липня, прибув з візитом до України.

Генеральний прокурор Андрій Костін показав президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю та його дружині місця злочинів, скоєних російськими військовими під час окупації Бучі в березні 2022 року.

Вдень 15 липня президент Володимир Зеленський зустрівся із президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем та першою леді Кім Кон Хі.