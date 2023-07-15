Він вже відвідав місце масових вбивств у Бучі.

Зеленський і Юн Сок Йоль на саміті у Хіросімі, травень 2023

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у суботу, 15 липня, прибув з візитом до України.

Юн Сок Йоль і перша леді Кім Кеон Хі прибули в Україну з Польщі, повідомляє Yonhap.

Юн Сок Йоль відвідав місце масових вбивств у Бучі під Києвом, перш ніж відвідати Ірпінь, який також постраждав від російських атак.

Перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським Юн Сок Йоль планує покласти вінок до пам’ятника воїнам.

Оновлено. Генеральний прокурор Андрій Костін показав президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю та його дружині місця злочинів, скоєних російськими військовими під час окупації Бучі в березні 2022 року.

Костін подякував Юн Сок Йолю за його тверду позицію та наголосив, що світова спільнота не має права миритися з масштабними нападами на цивільне населення.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Цей візит став завершенням двоетапної поїздки, під час якої президент Кореї відвідав Литву на саміті НАТО, а потім відвідав Польщу з офіційним візитом.

Нагадаємо, що 3 червня глава європейської дипломатії Жозеп Боррель обговорив з міністром оборони Південної Кореї Лі Чон Супом потреби України в боєприпасах.