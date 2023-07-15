Маляр: Суспільство швидко опанувало специфіку оприлюднення інформації під час війни

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вважає, що найбільший інформаційний виклик цієї війни - не ворожа дезінформація, а необхідність всьому суспільству перейти на інформаційний режим воєнного часу.

Про це вона написала в Telegram.

"Ми першопроходці абсолютно нової якості інформаційної війни. Ніде в підручниках чи на тренінгах до такого не готували... Украіна не запроваджувала військову цензуру. Ми пішли шляхом презумпції, що наше суспільство доросле і буде достатньо пояснень", - зазначила Маляр.

Вона нагадала, що за час повномасштабного вторгнення у Міноборони відбулась величезна кількість оффрек зустрічей з блогерами, експертами, журналістами і всі завжди знаходили розуміння.

Рік тому Міноборони розробило і передало в усі обласні адміністраціі правила висвітлення інформації військового характеру.

"Усі голови ВЦА з нами на зв’язку з цього питання 24/7. І результат очевидний", - зазначила Маляр.

Також вона розповіда, що було декілька просвітницьких кампаній щодо правил подачі інформаціі під час війни.

"Більшою мірою ми з задачею впорались і ставка на дорослість суспільства була зроблена вірно. Втім, безумовно є люди, які заради переглядів і лайків можуть оприлюднити будь що. Зараз багато хто робить собі публічний капітал на військовій темі. Але доросле суспільство таких людей вже почало засуджувати та не довіряти їм. Крім того, в нас все ще бувають поодинокі зливи чутливої інформації від мобілізованих військових. В нас є випадки, коли цивільні допомагають бригадам в обмін на інформацію і навіть в обмін на інтерв’ю певним ЗМІ", - розповіла заступниця міністра. Вона зазначила, що Міноборони разом з ЗСУ займається вирішенням цього питання.

"Але поодинокі випадки на кількасоттисячну армію - це непоганий результат", - додала Маляр.

Вона наголосила, що зараз вже можна говорити, що українське суспільство безпрецедентно швидко опанувало специфіку оприлюднення інформації під час війни та дуже добре навчилось вирізняти вороже ІПСО.

"Власне про це я розповідала у своєму виступі на Національному кластері інформаційної стійкості. Це - платформа, яка залучає основних державних суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки, приватний сектор, медіа-спільноту та міжнародних партнерів для об’єднання зусиль у протидії інформаційним загрозам з боку РФ", - зазначила Маляр.

Нагадаємо, що раніше речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк застерегла журналістів, блогерів та народних депутатів від гонитви за сенсацією та поширення неперевіреної або несанкціонованої військовим командуванням інформації про події на фронті. Гуменюк наголосила, що витік інформації шкодить військовим операціям.