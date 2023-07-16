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Окупанти перевозять через Маріуполь боєкомплекти цивільними вантажівками, − Андрющенко

Одна російська вантажівка протаранила іншу і виявила зброю.

Спротив зафіксував черговий доказ перевезення боєкомплекти через Маріуполь з Росії цивільними вантажівками.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

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“Маріуполь. Таганрозьке шосе неподалік від в’їзду в Маріуполь з боку Новоазовська одна російська вантажівка протаранила іншу (типова картина в місті). Однак в кузові “потерпілої” вантажівки наші зафіксували ящики, типові за виглядом та маркування для БК”, − зазначив він.

За його словами, у місті Спротив не вперше фіксує факти перевезення зброї та БК за допомогою цивільних автівок.

Андрющенко додав, що місце аварії було швидко оточено та “без зайвого шуму “ліквідовано” військовими”.

Нагадаємо, раніше Андрющенко повідомив, що у Маріуполі росіяни почали облаштовувати склади зберігання боєприпасів посеред житлової багатоквартирної забудови. 

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