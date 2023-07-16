Поблизу Бахмута прикордонники знищили бліндаж разом із російськими військовими.

Про це Державна прикордонна служба України повідомляє у Facebook.

“Ефектна та ефективна робота аеророзвідки та мінометників: прикордонники знищили бліндаж з окупантами під Бахмутом”, - ідеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, ліквідовано щонайменше чотирьох російських загарбників.

Нагадаємо, що за суботу 15 липня армія ворога втратила близько 500 військових, 5 танків та багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення Збройні сили знищили близько 237 680 окупантів.