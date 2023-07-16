Глава Мінфіну США Джанет Єллен заявила про необхідність подвоєння підтримки України

"Це найкраще, що ми можемо зробити для глобальної економіки".

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що подвоєння підтримки України в її захисті від Росії є "найкращим" способом допомоги світовій економіці.

Про це вона сказала, виступаючи на полях саміту міністрів фінансів G20 в Індії, передає The Guardian.

Після відвідин Києва в лютому Єллен сказала, що на власні очі побачила "велику різницю", яку принесла іноземна допомога як цивільним особам, так і українським військовим.

"Продовження цієї війни є перш за все моральним імперативом. Але це також найкраще, що ми можемо зробити для глобальної економіки", – сказала Єллен.

За її словами, бюджетна підтримка має вирішальне значення для опору України.

"Допомагаючи підтримувати роботу економіки та уряду, ми надаємо Україні підтримку, якої вона потребує, щоб вона могла боротися за свободу та свій суверенітет", – сказала Єллен.

Вона додала, що однією з "головних цілей" Вашингтона є "боротьба зі спробами Росії уникнути наших санкцій".

Нагадаємо, згідно із дослідженням Кільського інституту світової економіки, опублікованому у кінці червня, від початку війни міжнародні партнери виділили для України майже 170 млрд євро. Ця сума включає в себе військову, фінансову та гуманітарну допомогу від урядів іноземних держав, а також міжнародних фінансових організацій.