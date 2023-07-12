Румунія попросила про експорт 20 тисяч тонн цукру з України

Український уряд на прохання Румунії ухвалив рішення про експорт цукру загальним обсягом 20 тис. тонн.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

На онлайн-зустрічі глави відомства Миколи Сольського та румунського міністра сільського господарства та сільського розвитку Флоріна-Іонуца Барбу також ішлося про транзит української сільськогосподарської продукції продукції територією Румунії і залізницею Молдови в напрямку портів Рені, Джурджулешти та Галац.

Крім цього, міністри розглянули можливість збільшити перевезення української сільськогосподарської продукції румунським каналом Суліна.

Флорін-Іонуц Барбу подякував за розуміння в питанні експорту цукру до Румунії і запевнив у повній підтримці.

Нагадаємо, Євросоюз поступово скасовує до 15 вересня цього року виняткові та тимчасові превентивні заходи, які вжили 2 травня щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України відповідно до виняткових гарантій Регламенту про автономні торговельні заходи. Обмежувальні заходи стосуються лише чотирьох сільськогосподарських продуктів, які можуть, як і раніше, перебувати у вільному обігу у всіх державах-членах Європейського Союзу, крім Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Раніше міністри сільського господарства 12 країн-членів ЄС надіслали листа до Єврокомісії, у якому висловили "серйозну заклопотаність" з приводу обмежень українського імпорту. Йдеться про обмеження з боку Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини.