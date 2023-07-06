В Румунії створять центр з навчання пілотів F-16

Про терміни навчання українських пілотів у цьому центрі наразі не повідомляється.

Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) обговорила проєкт створення центру підготовки льотчиків F-16. Центром в Румунії зможуть користуватись, крім членів НАТО, також і країни-союзники.

Про це повідомила "Європейська правда".

Центру підготовки пілотів для експлуатації літаків F-16 створять спільно із союзниками й розробником цих винищувачів Lockheed Martin.

"Тут навчатимуться румунські пілоти, які експлуатують літаки F-16, а згодом цей центр буде відкритий для пілотів з країн-членів і партнерів НАТО, зокрема й із України", – йдеться в повідомленні CSAT.

Навчальний центр відповідатиме вимогам НАТО і регіональних партнерів, "позиціонуючи Румунію як регіонального лідера з підготовки пілотів F-16".

Раніше повідомлялося, що коаліція західних країн розглядає Румунію як можливе місце для навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16.