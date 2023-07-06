Лукашенко планує найближчим часом зустрітися з Путіним

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко планує найближчим часом зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Ми найближчим часом домовилися з ним (Путіним, – ред.) зустрітися. Думаю, обговоримо і цю проблему, оскільки ми виявилися залученими до її вирішення, і питання подальшого функціонування ПВК "Вагнер". Думаю, це найпростіша проблема, яка буде вирішена та вирішується", – сказав Лукашенко.

Він також зазначив, що повстання Пригожина "не послабило Путіна".

"Навіть не сподівайтеся на це. Жодного хитання не було. Жодної ослабленості не було. Путін займався своїми питаннями. У такій ситуації будь-який президент, навпаки, активізується, збирається. Путін тим більше", – додав він.

Нагадаємо, в травні Лукашенко їздив до Путіна, щоб "обговорити проблеми у їхніх відносинах".

Відносини між "вагнерівцями", що складали окрему бойову силу на війні в Україні, та кадровою армією особливо загострилися через те, що Пригожина позбавили права вербувати нових найманців по вʼязницях. "Зеків" продовжують відправляти воювати, але тепер уже за контрактами із міноборони. Також із 1 липня всі так звані приватні військові компанії Росії мають підписати контракти з МО.

23 червня Пригожин заявив, що тилові позиції "вагнерівців" умисно обстріляла російська армія. Він висловив погрози на адресу "тварюки" міністра оборони Росії Сергія Шойгу та оголосив похід своїх найманців на Москву. "Вагнерівці" встигли захопити адмінбудівлі в Ростові та просунутись у Воронежі, але до столиці не дійшли 200 кілометрів – Пригожин домовився із самопроголошеним "президентом" Білорусі і зупинив свій "похід". Путін у зверненні визнав загибель військових у збитих "вагнерівцями" літаках і гелікоптерах та сказав, що найманці можуть підписати контракти з міноборони або поїхати в Білорусь. Докладно читайте в тексті "Сучий путч" на LB.ua.

Після заколоту Пригожину та "вагнерівцям", які не хочуть підписувати контракти з МО, дозволили поїхати в Білорусь. Є дані, що на білоруській території для найманців будують табір.