Китай прийняв два російські військові кораблі, відбудуться спільні навчання

Китай прийняв у себе два російські військові кораблі, які раніше пройшли повз Тайвань і Японію. Про це пише Reuters.

Під час візиту судна проведуть спільні навчання з китайським флотом, демонструючи тривалу військову співпрацю між двома країнами.

Два фрегати – “Гучний” та “Довершений” − у середу пришвартувалися у фінансовому центрі Шанхаю, повідомило китайське державне телебачення. Обидва кораблі належать Тихоокеанському флоту Росії зі штабом у Владивостоці.

Ці ж кораблі наприкінці червня пройшли через води поблизу Тайваню. Пізніше вони пропливли повз японські острови Окінава, місця розташування великої військової бази США на початку цього місяця.

Прохід спонукав Японію направити судна для спостереження за їхніми переміщеннями, тоді як Тайвань розгорнув літак, а також кораблі, щоб стежити за транзитом.

Наприкінці візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви для переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним у березні обидва лідери виступили зі спільною заявою, у якій містилися обвинувачення на адресу Заходу – що Вашингтон підриває глобальну стабільність, а НАТО вривається в Азійсько-Тихоокеанський регіон.

Китай і Росія пообіцяли зміцнити військові зв'язки, і в понеділок міністр оборони Китаю Лі Шанфу зустрівся з командувачем російського флоту адміралом Миколою Євменовим у Пекіні. Безпосередньо перед цим наприкінці червня МЗС Росії та Китаю провели раунд консультацій щодо протиракетної оборони.

У червні начальник управління об’єднаного штабу ЦВК КНР Лю Чженлі також провів переговори по відеозв’язку з начальником генштабу Росії Валерієм Герасимовим.