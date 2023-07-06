У Німеччині сімох осіб підозрюють у створенні теругруповання, схожого на ІД

Громадяни Туркменістану, Таджикистану та Киргизстану приїхали з України після початку війни.

Поліція Німеччини заарештувала у четвер сімох осіб за підозрою у створенні терористичної організації для здійснення резонансних атак, подібних до тих, які здійснює “Ісламська держава”.

Про це пише Reuters з посиланням на прокуратуру.

Громадяни Туркменістану, Таджикистану та Киргизстану, заарештовані в землі Північний Рейн-Вестфалія на заході Німеччини, знали один одного тривалий час. Вони приїхали у країну з України невдовзі після початку війни у 2022 році.

Вони створили терористичну організацію в червні того ж року і розглядали цілі в Німеччині. Також зловмисники намагалися придбати зброю, але на момент арешту не мали конкретних планів нападу.

Підозрювані також збирали гроші для “Ісламської держави” з квітня 2022 року та неодноразово переказували їх угрупованню за кордон.

Влада Нідерландів у четвер заарештувала ще двох підозрюваних, пов’язаних з групою, чоловіка з Таджикистану та його киргизьку дружину.

Чоловіка підозрюють у тому, що він є членом "Ісламської держави" та отримав наказ про планування нападу.

Нагадаємо, у травні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецькі сили ліквідували ймовірного лідера угруповання “Ісламська держава” (ІДІЛ) у Сирії.