ПА ОБСЄ визнала Росію державою спонсором-тероризму, а ПВК "Вагнер" - терористичною організацією

У документі, зокрема, йдеться, що дії "Групи Вагнера" від імені російського уряду можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні.

Парламентська асамблея ОБСЄ визнала Росію державою спонсором-тероризму, а ПВК "Вагнер" - терористичною організацією

Про це повідомила у фейсбуці членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка України Євгенія Кравчук.

Таку підсумкову декларацію ухвалили на сесії ПА ОБСЄ у Ванкувері.

За словами Кравчук, у документі зазначено, що:

тероризм становить одну з найбільших загроз міжнародному миру та безпеці;

дії "Групи Вагнера" від імені російського уряду можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні (наголошуючи, що президент РФ особисто визнав, що "Група Вагнера" була "повністю фінансована" державою);

держави-члени ОБСЄ мають вжити заходів проти "Групи Вагнера" та її афілійованих та правонаступницьких структур, зокрема, шляхом оголошення їх терористичною організацією.

Також декларація закликає держави-члени посилювати міжнародні норми, які чітко визнають терористичний характер "Групи Вагнера" та її дій і відповідальність Росії як держави-спонсора цієї організації. Документ наголошує на неприпустимості залучення таких суб'єктів у міждержавні відносини.

"Вперше таке формулювання закріплене у офіційному документі міжнародної організації! До речі, аналогічний термін «state sponsor of terrorism» знає і законодавство США, які також є членом ОБСЄ", - додала нардеп.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ виступила за недопуск росіян і білорусів до Олімпіади у Парижі, а також підтримала вступ України в НАТО. Крім того, ПАРЄ визнала геноцидом примусову депортацію українських дітей Росією. Згодом в Асамблеї зареєстрували проєкт резолюції про засудження ідеології та практики рашизму в Європі.