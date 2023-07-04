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У Росії розбився винищувач МіГ-31

У РФ заявили, що він виконував тренувальний політ. 

У Росії розбився винищувач МіГ-31
Ілюстративне фото МіГ-31 з ракетою

У Росії заявили про аварію винищувача МіГ-31. Він розбився в Камчатському краї, пише Радіо Свобода.

Літак, за повідомленням російської влади, виконував навчальний політ. Деталей про екіпаж поки немає.

Міноборони країни-ворога стверджує, що борт був без боєкомплекту. Модикфікація МіГ-31К є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал", якими росіяни бʼють по цивільних цілях в Україні. Візуально МіГ-31 та МіГ-31К не відрізняються. 

МіГ-31 – радянський винищувач дальніх дії. Такий же літак зазнав аварії в квітні цього року в Мурманській області. Борт загорівся і впав неподалік від міста. Тоді він теж виконував "тренувальний політ". 

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