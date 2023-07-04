У Росії розбився винищувач МіГ-31

У РФ заявили, що він виконував тренувальний політ.

У Росії заявили про аварію винищувача МіГ-31. Він розбився в Камчатському краї, пише Радіо Свобода.

Літак, за повідомленням російської влади, виконував навчальний політ. Деталей про екіпаж поки немає.

Міноборони країни-ворога стверджує, що борт був без боєкомплекту. Модикфікація МіГ-31К є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал", якими росіяни бʼють по цивільних цілях в Україні. Візуально МіГ-31 та МіГ-31К не відрізняються.

МіГ-31 – радянський винищувач дальніх дії. Такий же літак зазнав аварії в квітні цього року в Мурманській області. Борт загорівся і впав неподалік від міста. Тоді він теж виконував "тренувальний політ".