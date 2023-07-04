У дружини президента "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за 20 млн євро

Компанія дружини президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра у 2019-2020 роках придбала французьку фірму, на яку оформлена вілла на Лазуровому узбережжі з орієнтовною вартістю 20 мільйонів євро.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Знаходиться вілла у містечку Вільфранш-сюр-Мер, поблизу Ніцци. Вілла має назву Cayo і площу 850 квадратних метрів. Всередині шість спалень та особистих ванних кімнат, велика вітальня у бежевих тонах, винний льох, простора кухня.

Маєток розташовано на закритій території, площею понад 5 000 квадратів. Тут також є басейн з панорамним видом на море, великий сад і гараж на вісім авто.

Процес розпочався у 2019 році, коли кіпрська компанії Оксани Кушнір Koksi Holding домовилася про купівлю французької фірми SCP Cayo (на яку і записано віллу) та сплатила аванс. Фінальний етап оформлення відбувся навесні 2020-го.

Підтвердження цієї операції журналісти знайшли і у фінансових документах компанії, яка продала компанію Koksi Holding, і в аудиторському звіті самої Koksi Holding. В останньому йдеться про вартість майже 19 мільйонів євро. Французькі рієлтори, з якими Bihus.Info консультувалися перед ефіром, оцінили маєток у 20 мільйонів євро.

У відповідь на прохання прокоментувати купівлю дорогого активу Ігор Кушнір листом відповів, що не є власником ні рухомого, ні нерухомого майна поза межами України.

Нагадаємо, Ігор Кушнір більше 10 років займає посаду президента "Київміськбуду" - компанії, яка на 80% належить місту Київ. Раніше журналісти Bihus.Info показали, як на виведеній землі з Київміськбуду у Козині бізнес-оточення та родичі Ігоря Кушніра збудували закрите котеджне містечко. Вартість зведених там будинків можна оцінити у понад 3 мільйони доларів. Тоді ж діяльністю "Київміськбуду" зацікавилися і в Національному антикорупційному бюро, а Київрада створила спеціальну комісію щодо перевірки фактів опублікованих в ЗМІ щодо діяльності "Київміськбуду".

Справи компанії в останні роки йшли не надто добре, а на початку 2023-го вона призупинила будівельні роботи та просила про додаткове фінансування з бюджету.