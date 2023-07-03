Щонайменше €1,5 млрд заробили фінські компанії на торгівлі з Росією від початку її вторгнення в Україну, - ЗМІ

Власники компаній перебувають під санкціями та належать до ближнього кола президента країни-агресора Володимира Путіна.

Починаючи від 24 лютого 2022 року, фінські компанії вели з Росією бізнес, заробивши за цей час щонайменше 1,5 млрд. євро, йдеться у розслідуванні Yle Mot.

Частина цих коштів надійшла на рахунки компаній, чиї власники перебувають під санкціями та входять до ближнього кола президента країни-агресора Володимира Путіна.

За даними митної статистики, під час війни в Україні товари надходили з Фінляндії, наприклад, на великі рудники у Росії.

Насправді, зазначає видання, ця сума значно більша, оскільки у вибірку потрапила лише частина фінських компаній, які ведуть торгівлю з Росією. Також дані не є вичерпними через відсутність інформації про імпорт та експорт після 2022 року.

Багато фінських компаній, що котируються на біржі (такі як Neste та Metso Outotec), продовжували торгувати з Росією після початку агресивної війни в Україні. Пізніше вони заявили, що припинили торгівлю до РФ. Багато компаній пояснюють поновлення бізнесу в Росії труднощами продажу своїх активів та виконання контрактів, укладених до початку вторгнення в Україну.

Так, Metso Outotec, яка надає технології та обладнання для гірничодобувної, переробної та металообробної промисловості, оголосила про припинення постачань до Росії більш ніж через тиждень після вторгнення РФ в Україну.

Однак компанія продовжувала торгувати в Росії ще принаймні декілька місяців після своєї заяви. Вона експортувала, зокрема, запчастини та деталі, що зношуються, для обладнання. Клієнтами Metso були численні російські підприємства, якими володіють олігархи, котрі перебувають під санкціями.

Найбільшим клієнтом компанії став Тайшетський алюмінієвий завод. Його власник UC Rusal є другим найбільшим у світі виробником алюмінію.

На чолі вервечки власників UC Rusal перебуває олігарх Олег Дерипаска, який пішов з посади президента компанії, ставши міноритарним власником ще декілька років тому, бо хотів мінімізувати збитки для бізнесу від санкцій.

Metso Outotec також постачала продукцію підприємству ”Удоканська мідь” – одному з найбільших світових виробників міді, та Михайлівській залізній копальні, що належить компанії ”Металоінвест”, яка є одним із найбільших виробників міді в Росії.

Їхнім ключовим акціонером є Алішер Усманов, який, згідно зі списком санкцій ЄС, тісно пов'язаний з Путіним.

Незважаючи на те, що олігархи перебувають під санкціями, торгівля з компаніями, якими вони володіють, може бути законною.

За словами відповідальної за санкції Міністерства закордонних справ Фінляндії Пії Саріваари, торгівля з компанією дозволена, якщо частка росіянина, кортрий потрапив під санкції, становить до 50%. Якщо компанія має кілька підсанкційних власників, їх частки загалом повинні перевищувати 50%.

Також із початку війни Фінляндія імпортувала з Росії значну кількість енергії та хімічних речовин.

Раніше видання повідомляло, що фінська державна компанія Gasum з початку війни придбала у Росії зріджений газ на суму щонайменше 175 млн. євро. Вона все ще купує газ та виправдовує це довгостроковим контрактом. Згідно з матеріалами, з початку війни в Україні компанія придбала газу як мінімум на 600 млн. євро.

Багато хімічних речовин також завезли з Росії до Фінляндії. , Фігурує у митних даних компанія Advario Finland (раніше Oiltanking Finland), що займається зберіганням хімічних речовин.

Advario не веде бізнес у Росії, а виступає посередником. Більшість хімікатів фірма транспортує у різні частини світу.

Нагадаємо, нещодавно компанія Mondelez International зіткнулася з корпоративним бойкотом у Північній Європі через свою присутність у Росії. Через це її представники планують зустрітись із представниками норвезького уряду, щоб захистити свій місцевий бізнес.

Раніше німецька компанія Henkel AG заявила, що підписала угоду про продаж свого бізнесу в Росії консорціуму місцевих фінансових інвесторів.