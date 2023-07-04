Шанхайська організація співробітництва відкрила віртуальний саміт в Індії. Путін дякував за підтримку під час заколоту

Країни Шанхайської організації співробітництва, що включає, зокрема Індію, Китай та Росію, відкрили спільний віртуальний саміт. Президент РФ під час виступу подякував китайському та індійському лідерам за "підтримку" під час невдалого заколоту власника "групи Вагнера" Євгена Пригожина, пише The Guardian.

Путін сказав, що вдячний колегам із країн ШОС, "які висловили підтримку діям російського керівництва щодо захисту конституційного ладу, життя та безпеки громадян". Він також заявив, що хотів би включити до складу організації Білорусь.

ШОС зараз включає КНР, Індію, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан та РФ. Білорусь, Монголія та Іран мають статус спостерігачів.

Захід цьогоріч приймає Індія, але він проходить віртуально. Коли міністри закордонних справ країн групи зустрілися в Індії минулого місяця, про війну Росії з Україною фактично не йшлося.

ШОС було утворено в 2001 році як міжурядову міжнародну організацію. Метою організації визначили розвиток співробітництва, зміцнення дружби, протидію тероризму, сепаратизму та обігу наркотиків. Крім країн, які історично перебувають в сфері російського впливу, членами організації є Китай та Індія, які зараз не надто принципово засуджують Москву за вторгнення до України.