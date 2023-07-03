Повноваження голови НАТО Столтенберга мають продовжити 4 липня, - ЗМІ

Очікується, що завтра члени НАТО погодяться продовжити термін повноважень генерального секретаря Єнса Столтенберга ще на рік.

Про це повідомляє Reuters.

Четверо дипломатів, що говорили на умовах анонімності, зазначили, що це рішення було широко озвучено в останні тижні. Тепер очікується, що посли в НАТО офіційно затвердять продовження під час зустрічі у вівторок 4 липня.

У лютому Столтенберг заявив, що не хоче продовжувати свій контракт, але члени НАТО попросили його залишитись на посаді після того, як не змогли досягти консенсусу щодо наступника.

Серед ймовірних претендентів були міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, який відкрито заявив, що йому хотілося б цю посаду, і прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка публічно наполягала, що вона не є кандидатом на цю посаду.

Єнс Столтенберг провів НАТО через низку криз з моменту вступу на посаду в 2014 році та згуртував членів НАТО на підтримку України. Водночас він намагається запобігти ескалації війни у прямий конфлікт між НАТО та Росією.

Раніше повідомлялось, що члени НАТО хотіли ухвалити рішення про те, чи залишити генсека чи знайти нове керівництво до саміту 11-12 липня у Вільнюсі. Зокрема, офіційний представник США заявив, що продовження повноважень генерального секретаря є "вирішеною справою".