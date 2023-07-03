Україна отримає невдовзі десятки бойових танків Leopard 1 A5

Найближчими тижнями в Україну доставлять десятки бойових танків Leopard 1 A5, наданих Німеччиною та Данією.

Про це повідомив німецький міністр оборони Борис Пістроіус в інтерв'ю виданню Rzeczpospolita.

Пісторіус додав, що нині Німеччина надає другу за величиною військову допомогу Україні у сфері постачання техніки (якщо йдеться про пряму фінансову допомогу або ту, що надається в межах ЄС) і є однією з держав, яка навчає українські Збройні Сили.

Нагадаємо, днями Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги. Україна отримала, зокрема, мостоукладальні машини та ваговози.

Іспанія незабаром поставить Україні додатково 4 танки Leopard, бронетранспортери та мобільний польовий шпиталь.