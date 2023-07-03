ГоловнаСвіт

Україна отримає невдовзі десятки бойових танків Leopard 1 A5

Техніку надають Німеччина і Данія.

Україна отримає невдовзі десятки бойових танків Leopard 1 A5
Фото: EPA/UPG

Найближчими тижнями в Україну доставлять десятки бойових танків Leopard 1 A5, наданих Німеччиною та Данією.

Про це повідомив німецький міністр оборони Борис Пістроіус в інтерв'ю виданню Rzeczpospolita.

Пісторіус додав, що нині Німеччина надає другу за величиною військову допомогу Україні у сфері постачання техніки (якщо йдеться про пряму фінансову допомогу або ту, що надається в межах ЄС) і є однією з держав, яка навчає українські Збройні Сили.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, днями Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги. Україна отримала, зокрема, мостоукладальні машини та ваговози.

Іспанія незабаром поставить Україні додатково 4 танки Leopard, бронетранспортери та мобільний польовий шпиталь.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies