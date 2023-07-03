Японія має намір скинути у Тихий океан понад мільйон кубометрів води з Фукусіми

Безпеку процесу оцінюють і МАГАТЕ, і національний регулятор. Гендиректор міжнародного агентства Гроссі приїде завтра до Токіо.

Японія збирається отримати дозвіл на скидання понад мільйона кубометрів очищеної води з місця аварії на АЕС Фукусіма в Тихий океан.

Як пише Bloomberg, цей суперечливий план зіпсував відносини Токіо з сусідами, зокрема Китаєм.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі приїде завтра до Японії, щоб презентувати остаточний звіт про безпеку процесу та зустрітися з посадовцями, включно з міністром закордонних справ Хаясі Йосімасою. Національний ядерний регулятор також має оцінити ситуацію.

Tokyo Electric Power планує випустити воду, обсяг якої еквівалентний приблизно 500 басейнам олімпійського розміру. Це необхідно для повного виведення з експлуатації майданчика Фукусіми після землетрусу та цунамі 2011 року, що викликали найбільшу у світі атомну катастрофу з часів Чорнобиля.

Очікується, що обидва регулятори підтримають викид.

Японія запевнила інші країни, що скидання води безпечне, відповідає стандартній галузевій практиці і є необхідним, оскільки близько 1000 резервуарів для зберігання на Фукусімі буде заповнено до початку 2024 року. За даними МАГАТЕ, інші країни з атомними електростанціями вже безпечно скидають розведені відходи в море.

Зазначимо, зараз Токіо приєднується до ширшої глобальної переоцінки ядерної енергетики − кілька країн прагнуть підвищити свою енергетичну самодостатність, реанімуючи бездіяльні реактори, додаючи заводи або інвестуючи в нові технології.

Попри дипломатичний тиск Японії, план скидання вод ускладнює деякі глобальні відносини. У червні офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що океан – “не приватна каналізація Японії”, а скидання води з Фукусіми передбачає ризики для сусідів країни та острівних держав Тихого океану. “Не етично і не законно поширювати ризик ядерного зараження на решту світу”, − підкреслив він.

У Південній Кореї різко зріс попит на морську сіль, оскільки споживачі накопичують запаси приправи, побоюючись, що викид стічних вод може вплинути на майбутнє постачання продукту.

Форум тихоокеанських островів, група з 18 країн, куди входять Фіджі, Папуа-Нову Гвінею та Австралію, закликав Японію розглянути альтернативи продовжити обговорення ризиків.

Нагадаємо, у травні у Японії відбулися протести проти викиду води, що має розпочатися орієнтовно у липні. Активісти підкреслюють, що навіть після очистки у воді залишається частина радіації. “Це проєкт, що триває десятиліття й охоплює кілька поколінь, він має отримати громадський консенсус”, − зазначили вони. Того ж місяця на АЕС виявили руйнування ключової несучої конструкції всередині найбільш пошкодженого з трьох розплавлених реакторів.

Торік прем'єр-міністр Японії Фуміо Касіда закликав до створення атомних електростанцій нового покоління.

Цунамі та землетрус 11 березня 2011 року пошкодили системи охолодження АЕС “Фукусіма-Дайічі”, зачепивши три ядерні реактори, унаслідок чого вода для охолодження стала високорадіоактивною та потрапила в підвали будівель. Вода збирається, обробляється та зберігається в резервуарах, які займають більшу частину заводу.