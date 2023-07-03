У Мадриді через початок головування Іспанії у Раді ЄС зібралися єврокомісари

Візит відбувається, коли уряд та опозиція країни перебувають у “повному режимі передвиборчої кампанії напередодні загальних виборів 23 липня”.

У Мадриді європейські комісари зустрічаються сьогодні з іспанським урядом, щоб відзначити початок головування країни у Раді Євросоюзу.

Про це пише Politico.

Візит триває, коли іспанський уряд та опозиція перебувають у “повному режимі передвиборчої кампанії напередодні загальних виборів 23 липня”.

Лідер правоцентристської опозиції Альберто Нуньєс Фейхоо в суботу пообіцяв “лояльність” уряду під час кампанії, щоб не підірвати головування в ЄС. Він також висловив відкритість до великої коаліції з лівоцентристами.

“Але він все ще не виключає створення коаліції з ультраправими, які хочуть скасувати багато провідних стратегій Брюсселя, зокрема “Зелену угоду”, і прагнуть об’єднатися з Польщею та Угорщиною в питаннях верховенства права”, − зазначає видання.

Зазначимо, 1 липня головування в Раді Євросоюзу перейшло до Іспанії. Мадрид головуватиме наступні шість місяців відповідно до системи ротації між 27 країнами-членами євроблоку. Це буде п'яте головування Іспанії з моменту її приєднання до ЄС у 1986 році.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час зустрічі в Києві 1 липня ухвалили спільну декларацію, у якій Мадрид підтримав вступ Києва до Євросоюзу та створення Ради Україна-НАТО.