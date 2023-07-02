Заворушення у Франції починають слабшати, збитки складають щонайменше 100 млн євро

Напруженість у Франції трохи знизилася під час п'ятої ночі заворушень, у той час, як влада намагається стримати наслідки вбивства підлітка, яке знову розпалило у країні дебати про расизм і нерівність.

Про це пише Bloomberg.

Заворушення та мародерство, які порівнюють з реакцією Сполучених Штатів на вбивство Джорджа Флойда у 2020 році, “стали моментом розплати для країни, яка в останні роки пережила неодноразові протести з таких питань, як пенсійна реформа та підвищення вартості життя”.

Президент Еммануель Макрон скликав на вечір неділі зустріч із прем'єр-міністеркою Елізабет Борн та іншими міністрами, щоб обговорити ситуацію.

За даними уряду, за минулу ніч було заарештовано близько 719 осіб у порівнянні з понад 1300 попередньої. Влада направила 45 тисяч поліцейських, спецбригад та військову техніку на вулиці, захоплені молоддю, яка підпалювала та нападала на офіцерів, громадські будівлі та магазини.

Політики звертають увагу, зокрема, на одному нападі − підпалі автомобіля біля будинку мера Л'Аї-ле-Роз, передмістя Парижа. Прокурор Стефан Ардуен заявив, що влада розслідує “спробу вбивства” після того, як партнер міського голови та двоє маленьких дітей втекли з дому через чорний хід.

Заворушення є політичним ризиком для Макрона, який скасував державний візит до Німеччини, який мав розпочатися в неділю. Макрон та міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті закликали батьків та соціальні мережі допомогти покласти край насильству.

Економічні витрати заворушень також зростають. У суботу міністр фінансів Бруно Ле Мер заявив, що минулої ночі зазнали нападів або були пограбовані близько 10 торгових центрів, понад 200 супермаркетів, 250 тютюнових магазинів і 250 банківських відділень. Відповідно до перших оцінок страховиків, збитки від заворушень склали понад 100 мільйонів євро і ця цифра зростатиме.

Нагадаємо, що в суботу в Нантері під Парижем поховали 17-річного підлітка алжирського і марокканського походження, якого називають лише за іменем Наель М. У вівторок його зупинив поліцейський патруль за порушення ПДР, коли хлопець рушив, його застрелили.

Поліцейські спочатку заявили, що водій намагався збити їх, але на опублікованому відео видно, що під час перевірки автомобіля один із поліцейських тримає водія під прицілом. Коли автомобіль рушає з місця, поліцейський робить постріл і влучає водієві в груди.