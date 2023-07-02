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У Гаазі здійснили напад на посольство Білорусі

Поліція затримала 31-річного чоловіка.

У Гаазі здійснили напад на посольство Білорусі
Фото: Укрінформ

Уночі 2 липня у Гаазі здійснили напад на посольство Білорусі. Вікна будівлі розбиті, на стінах червоно-чорні графіті.

Про це повідомляють Укрінформ та Omroep West.

Зазначається, що на стінах будівлі графіті: “Лука-терорист”і написи білоруською мовою, зокрема патріотичний заклик-девіз “Живе Білорусь”.

Правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, якого підозрюють у скоєному. Поліція огородила територію та проводить розслідування.

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Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Білорусі.

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