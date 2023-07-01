Японія помітила два російські військові кораблі у водах поблизу Тайваню та японських островів Окінава

Тайвань направив літаки та кораблі для спостереження за ними.

Міністерство оборони Японії заявило пізно ввечері в п'ятницю, 30 червня, що за останні чотири дні помітило два фрегати ВМФ Росії у водах поблизу Тайваню та японських островів Окінава, передає Reuters.

Таку ж заяву зробив до цього і Тайвань.

Його Міноборони направило літаки та кораблі для спостереження за російськими фрегатами.

Вперше російські кораблі помітили вранці у вівторок, 27 червня, за 70 км (40 миль) на південний захід від західного острова Японії Йонаґуні у префектурі Окінава поряд з Тайванем.

Судна плавали туди-сюди через води між Йонаґуні і Тайванем, рухалися на схід і востаннє їх зафіксували у п'ятницю у водах між островами Міяко та Окінава.

Російське інформаційне агентство "Інтерфакс" написало цього тижня, що група кораблів Тихоокеанського флоту Росії зайшла у південну частину Філіппінського моря для виконання завдань у межах далекого морського переходу.

Минулого місяця уряд Японії заявив, що безперервні російські військові дії поблизу японської території, зокрема, спільні навчання з китайськими силами, викликають"серйозне занепокоєння" національної безпеки.

Нагадаємо, раніше Тайвань декілька разів повідомляв про численні кораблі ВМС Китаю та китайські повітряні сили довкола острова. Острів є формальною територіальною одиницею КНР, але має свій демократичний уряд.

Тим часом у Тайвані випустили довідник, у якому пояснили як впізнати китайських солдатів. А ось Міжнародний інститут стратегічних досліджень вважає, що війна в Україні не змінила поглядів Китаю щодо можливого нападу на Тайвань.