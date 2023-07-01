В Естонії з серпня в 15 разів будуть збільшені штрафи для шкіл з вчителями, які не володіють естонською мовою

З 1 серпня в Естонії штрафи для шкіл з вчителями, які не володіють естонською мовою, сягатимуть майже 10 тис. євро. Таким чином, вони зростуть в 15 разів.

Про це повідомляє Err.ee.

“Досі максимальний розмір штрафів, які Мовний департамент міг призначати вчителям та школам, де не виконуються мовні вимоги, становив 640 євро”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тепер Мовний департамент почне перевіряти рівень володіння вчителями естонською мовою, відвідуючи їхні уроки.

"Це вплине. Тому що ми вже бачили, що приписи, видані фізичним особам, не мали свого ефекту. А цей новий розмір штрафу поширюється на юридичні особи", - розповів координатор переходу на естономовне навчання Міністерства освіти Інгар Дуболазов.

Мер Нарви Катрі Райк наголосила, що підвищення розміру штрафів є гарним сигналом для міських чиновників, багато з яких не розуміють важливості освіти естонською мовою.

Генеральний директор Мовного департаменту Ільмар Томуськ зазначив, що досі перевірки були досить формальними, але в департаменті не задоволені рівнем володіння естонською мовою випускників початкової школи і навіть гімназії.

За даними Мовного департаменту, в Естонії налічується близько 2,5 тис. педагогів, які недостатньо володіють естонською мовою.

Нагадаємо, раніше Естонський Департамент захисту прав споживачів та технічного нагляду (TTJA) поінформував інтернет-провайдерів про 53 домени, через які можна дивитися заборонені в Європейському Союзі телеканали. Таким чином, на цей час Естонія для захисту інформаційного простору та забезпечення дотримання санкцій обмежила доступ до 195 веб-сайтів та 51 телеканалу.