ГоловнаСвіт

В Естонії з серпня в 15 разів будуть збільшені штрафи для шкіл з вчителями, які не володіють естонською мовою

Досі максимальний розмір штрафів становив 640 євро.

В Естонії з серпня в 15 разів будуть збільшені штрафи для шкіл з вчителями, які не володіють естонською мовою

З 1 серпня в Естонії штрафи для шкіл з вчителями, які не володіють естонською мовою, сягатимуть майже 10 тис. євро. Таким чином, вони зростуть в 15 разів. 

Про це повідомляє Err.ee.

“Досі максимальний розмір штрафів, які Мовний департамент міг призначати вчителям та школам, де не виконуються мовні вимоги, становив 640 євро”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тепер Мовний департамент почне перевіряти рівень володіння вчителями естонською мовою, відвідуючи їхні уроки.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Це вплине. Тому що ми вже бачили, що приписи, видані фізичним особам, не мали свого ефекту. А цей новий розмір штрафу поширюється на юридичні особи", - розповів координатор переходу на естономовне навчання Міністерства освіти Інгар Дуболазов.

Мер Нарви Катрі Райк наголосила, що підвищення розміру штрафів є гарним сигналом для міських чиновників, багато з яких не розуміють важливості освіти естонською мовою.

Генеральний директор Мовного департаменту Ільмар Томуськ зазначив, що досі перевірки були досить формальними, але в департаменті не задоволені рівнем володіння естонською мовою випускників початкової школи і навіть гімназії.

За даними Мовного департаменту, в Естонії налічується близько 2,5 тис. педагогів, які недостатньо володіють естонською мовою.

Нагадаємо, раніше Естонський Департамент захисту прав споживачів та технічного нагляду (TTJA) поінформував інтернет-провайдерів про 53 домени, через які можна дивитися заборонені в Європейському Союзі телеканали. Таким чином, на цей час Естонія для захисту інформаційного простору та забезпечення дотримання санкцій обмежила доступ до 195 веб-сайтів та 51 телеканалу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies