Персонал та пасажирів евакуювали з будівлі.

У Кишинівському аеропорту один із пасажирів почав стрілянину, повідомляє Newsmaker.

Інформацію про постріли підтвердила прес-секретар Генерального інспекторату поліції Діана Фетко.

За непідтвердженими даними, постраждав співробітник прикордонної поліції. Персонал та пасажирів аеропорту евакуювали з будівлі.

Через інцидент в аеропорту затримуються всі рейси, заплановані на 30 червня.

Оновлення 19.04. Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що стрілянину здійснив іноземний громадянин, якому влада Республіки відмовила у в’їзді в країну.

Він застрелив двох людей – прикордонника та співробітника служби безпеки аеропорту.

"Щиро співчуваємо сім’ям та близьким загиблих. Втрата близьких – це величезний біль для родин. Це сумний день для всіх нас. Державні установи перебувають у стані підвищеної готовності, поліція та правоохоронні органи мобілізовані по всій території Республіки Молдова", - зазначила Санду.

Оновлення 18.36. Відомо вже про щонайменше двох потерпілих. Як повідомили у МВС Молдови, на місці працює спецназ.

Бійцям вдалося знешкодити зловмисника. Нападник отримав поранення, йому надають медичну допомогу.

Поки що діяльність аеропорту та польоти не відновлено.

Видання ZdG поширило інформацію, що стріляти почав чоловік, який приземлився рейсом із Туреччини. На місце інциденту прибули декілька поліцейських машин та карет "швидкої".

Нагадаємо, цьогоріч у січні невідомий відкрив стрілянину у центрі Лондона. Інцидент трапився неподалік вокзалу Юстон у центрі Лондона, тоді постраждали чотири особи.

А в Таїланді внаслідок стрілянини у дитячому садку загинули 34 людини - це і дорослі, і діти.