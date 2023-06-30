Фото: EPA/UPG

Під час протестів у Франції, спричинених убивством поліцейським офіцером водія-підлітка, арештували щонайменше 677 людей. 249 правоохоронців були поранені під час зіткнень, повідомляє Le Monde.

Деякі мітингарі палили машини та вчиняли вандалізм. Убивство 17-річного Нахеля офіцером загострило тривалі скарги на поліцію за расове упередження щодо бідних та багатоетнічних передмість Франції. Єлисейський палац повідомив, що президент Еммануель Макрон на тлі цих подій скоротить поїздку до Брюсселі, де він бере участь у саміті Євросоюзу, натомість він візьме участь у кризовій нараді щодо насильства.

In Nanterre, the town on the outskirts of Paris, France, where 17-year-old Nahel M. was shot dead by a police officer during a traffic stop on Tuesday, protesters torched cars, barricaded streets and hurled projectiles at police following a peaceful vigil https://t.co/aVzEuLmzVA pic.twitter.com/RHFtpapFHJ — Reuters (@Reuters) June 30, 2023

Щонайменше у трьох передмістях Парижа оголосили комендантську годину, а в містах Лілль і Туркуен заборонили громадські зібрання, підняли гелікоптери та БпЛА.

"Минулої ночі наша поліція, жандарми та пожежники знову мужньо протистояли рідкісним проявам насильства. Відповідно до моїх чітких вказівок, вони здійснили 667 арештів", – заявив міністр внутрішніх справ Жеральд Дерманін.

Джерела в поліції повідомили, що цієї ночі були пограбування магазинів, зокрема, головних відділень Nike і Zara в Парижі. Зазнали нападів і громадські будівлі, в тому числі поліцейська дільниця в місті По. У Ліллі підпалили початкову школа та окружний офіс.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

17-річний Нахель – арабського походження, тож поліцію звинувачують не лише в перевищенні службових повноважень, а і закидають расизм. Юнак керував машиною, порушив дорожні правила і намагався відірватись від поліції, а офіцер відкрив по ньому вогонь. На верифікованому відео видно, як двоє поліцейських стоять біля зупиненого автомобіля, один з яких націлив зброю на водія. Чути голос: "Ти отримаєш кулю в голову". Після цього поліцейський, ймовірно, відкрив вогонь, коли машина повільно їхала.

Спершу поліція заявила, що пістолет застосували, бо хлопець нібито спрямував авто на офіцера, але ця заява була спростована знятими очевидцями відео. Сутички почалися саме тоді, коли з'явилося відео, яке суперечить твердженням поліції, що підліток їхав на офіцера.



