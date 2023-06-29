У Франції минула друга ніч протестів через вбивство поліцією підлітка, були зіткнення

У Парижі та на околицях поліція заарештувала щонайменше 77 людей, які брали участь у другій ночі протестів через убивство поліцією 17-річного хлопця. Загалом приблизно 2000 осіб вийшли з протестами, пише The Guardian.

Деякі запускали в поліцію феєрверки та палили машини в передмісті Нантер. Зіткнення з правоохоронцями відбулися і в північному місті Лілль та в Тулузі на південному заході, в Амʼєні, Діжоні та адміністративному департаменті Ессон.

Застосування летальної сили проти юнака на імʼя Нахель північноафриканського походження підживило глибоко вкорніне сприйняття жорсткості поліції в етнічно різноманітних районах найбільших французьких міст.

"Нам набридло таке поводження з нами. Це для Нахеля, ми – Нахель", – сказали двоє молодих людей, які називали себе "Месниками", коли привозили сміттєві баки з сусіднього маєтку, щоб додати до палаючої барикади.

У 18-му та 19-му округах північно-східного Парижа поліція випустила світлошумові кулі, щоб розігнати протестувальників, які спалювали сміття. Натовп відповів киданням пляшок.

У регіоні Ессон на південь від столиці підпалили автобус після того, як вигнали всіх пасажирів, повідомила поліція, а в Кламарі підпалили трамвай.

У Тулузі підпалили декілька авто, а поліцію та пожежників закидали предметами.

Трагічний інцидент із юнаком відбувся вранці понеділка. Нахель вів авто і порушив дорожні правила. Поліція стверджує, що офіцер відкрив вогонь, бо хлопець спрямував авто на нього. Але ця версія швидко була спростована завдяки відео, що зняли очевидці.

Офіцера підозрюють в умисному вбивстві. Французькі правоохоронні органи й раніше отримували звинувачення в системному расизмі, хоча президент Еммануель Макрон це відкидав. Щодо вбивства хлопця він сказав: "У нас є підліток, якого вбили, і це не можна виправдати і вибачити. Ніщо не може виправдати смерть молодої людини".