Поліція дозволила чоловікові спалити Коран у центрі Стокгольма

Це стало першим аналогічним випадком, після того, як спалення головної священної книги ісламу призвело до зриву переговорів із Туреччиною щодо членства Швеції у НАТО.

Протести у Пакистані після спалення Корану у Швеції, січень 2023 року

Шведська поліція надала дозвіл чоловікові, який планував спалити Коран біля посольства Іраку в центрі Стокгольма, пише Bloomberg з посиланням на телеканал TV4.

Це стало першим аналогічним випадком, після того, як спалення головної священної книги ісламу призвело до зриву переговорів із Туреччиною щодо членства у НАТО.

Дозвіл отримав чоловік, який виграв судові апеляції після того, як поліція відхилила його попередні заявки.

Захід має відбутися біля головної мечеті на острові Содермальм у столиці. У січні дансько-шведський ультраправий екстреміст викликав обурення в Туреччині та інших мусульманських країнах, спаливши перекладений примірник Корану біля турецького посольства. Після цього протесту президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відмовився підтримати заявку Швеції на вступ до Організації Північноатлантичного договору.

Шведська поліція неодноразово відмовляла у дозволах на спалення Корану людям, які пояснювали свої прохання міркуваннями безпеки. Але їхні рішення були відхилені адміністративними судами, які стверджували, що публічні зібрання та демонстрації повинні бути дозволені, якщо вони не становлять негайної загрози громадській безпеці.

Стокгольмські правоохоронці викликали підкріплення з інших частин країни для забезпечення порядку під час запланованої на середу акції протесту.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив, що Швеція та Туреччина проведуть у Брюсселі зустріч високого рівня щодо можливого вступу до НАТО до липневого саміту альянсу у Вільнюсі.