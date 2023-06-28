До прокуратури Євросоюзу призначили 5 прокурорів, зокрема суперечливого італійця Андреа Венегоні

До прокуратури Європейської союзу (ПЄС) призначено п’ять нових прокурорів. Одним з них є суперечлевий італієць Андреа Венегоні, кандидатуру якого проштовхнув уряд Джорджи Мелоні.

Про це пише Politico.

Таким чином Мелоні проігнорувала попередження та рекомендації експертів і викликала критику, що Рим загрожує довірі до органу ЄС.

“Уряд Мелоні наполягав на Венегоні, хоча незалежна група судових експертів поставила його на останнє місце серед трьох кандидатів Італії. Комісії було доручено оцінити не лише те, чи мали заявники відповідний досвід, але й те, чи не викликає сумнівів їхня судова незалежність”, − зазначає видання.

Напередодні голосування 14 італійських прокурорів у листі попередили голову ПЄС Лауру Кодруцу Кевеші, що через висунення Венегоні “італійське бюро і сама Європейська прокуратура можуть здаватися не повністю автономними та незалежними, з серйозними наслідками для репутації ПЄС”.

ПЄС є незалежним органом ЄС, відповідальним за розслідування та переслідування злочинів проти фінансових інтересів. Прокурор Італії, будучи його частиною, мав би сильний вплив над розслідуваннями, що проводить Рим.

“Проте Італія закликала країни ЄС, які прийняли остаточне рішення, підтримати Венегоні − і вони це зробили”, − пише Politico.