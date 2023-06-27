Фірташ отримав від Білорусі дипломатичну посаду у Відні

Він влаштувався на роботу в одній із міжнародних агенцій у структурі ООН - UNIDO.

Український бізнесмен Дмитро Фірташ влаштувався на роботу в одній із міжнародних агенцій у структурі ООН - UNIDO і тепер намагається на цій підставі отримати дипломатичний імунітет, передає DW.

Фірташ є радником постійного представництва Білорусі при міжнародних організаціях у Відні. Штаб-квартира UNIDO отримала ноту про делегування українського бізнесмена ще 29 червня 2021 року.

На підставі цього статусу Фірташ вимагає зупинити процедуру своєї екстрадиції до США і зсилається на дипломатичний імунітет. У 2021-му його адвокати року передали суду юридичну експертизу, яку підготував один із західноєвропейських професорів з міжнародного права, щоб довести - Фірташ як радник при UNIDO має статус дипломата включно з дипломатичною недоторканістю. Якщо спір вирішиться на користь бізнесмена, то він зможе уникнути екстрадиції до США, де його обвинувачують у корупції й відмиванні коштів.

Наразі Вищий земельний суд Відня розпорядився розпочати заново розгляд справи Фірташа. Апеляція у своєму рішенні від 14 червня зобов'язала суд першої інстанції при повторному розгляді врахувати роботу бізнесмена у структурах ООН і визначити, чи підпадає він під статус дипломата.

За інформацією Мін'юсту Австрії, Фірташ не акредитований належно при UNIDO, не має відповідної акредитаційної картки від австрійського міністерства закордонних справ. Відповідно, уряд у Відні не вважає його тією особою, на яку поширюються привілеї дипломата, зокрема, правовий імунітет.

Видання зазначає, що суди попередніх інстанцій врахували повідомлення австрійського мін'юсту і не визнали дипломатичного імунітету Фірташа. Наразі Вищий земельний суд Відня зобов'язав суд першої інстанції дати самостійну правову оцінку, незалежно від позиції мін'юсту Австрії, - визнавати чи ні дипломатичний імунітет бізнесмена. Якщо Феміда таки визнає його дипломатом, то розгляд справи про екстрадицію призупинять, доки діятиме дипломатичний мандат.

У посольстві Білорусі у Відні не пояснили, чим саме займається Фірташ у статусі радника постійного представництва Республіки. А речник адвокатів Фірташа повідомив, що коментарі щодо судових процесів не надають. Тож наразі невідомо, чи погодили призначення бізнесмена радником у Відні зі самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком або урядом у Мінську. Також незрозуміло, з чиєї ініціативи українець почав працювати радником при білоруському представництві.

Щодо UNIDO (Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку), то це - одна з маловідомих міжнародних агенцій у структурі ООН, яка має сприяти індустріалізації постколоніальних країн третього світу.

Нагадаємо, Дмитра Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро. Відтоді він оскаржував свою екстрадицію в США. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Нещодавно австрійський суд виніс рішення на користь Фірташа у справі щодо вимоги екстрадувати його у США за звинуваченням у корупції.

Тим часом минулого місяця бізнесмен отримав від Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки підозру у завданні збитків державному бюджету на 18 млрд гривень, повідомили джерела LB.ua у правоохоронних органах.