Фірташу оголосили підозру за мільярдні збитки державі (оновлено)

Правоохоронці викрили схему, за якою підконтрольні Фірташу структури купували паливо у його ж компанії, але насправді отримували 30% від обсягів.

Український бізнесмен Дмитро Фірташ отримав від Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки підозру у вчиненні злочину. Справа стосується завдання збитків державному бюджету на 18 млрд гривень, повідомили джерела LB.ua у правоохоронних органах.

За словами співрозмовників, підозри вручили самому Фірташу та 8 топменеджерам його компаній. Обшуки проходять у керівників фірм "РГК", "Ye енергія" та облгазів.

Правоохоронці викрили схему, за якою підконтрольні Фірташу структури купували паливо у його ж компанії, але насправді отримували 30% від обсягів. Штучний дефіцит покривали за рахунок державного газу, а гроші осідали у "кишенях" Фірташа. За даними наших джерел, за сім років така схема завдала збитків бюджету країни на 18 млрд гривень.

Оновлення. Пресслужба СБУ підтвердила оголошення підозри. За даними правоохоронців, до організації оборудки причетні Дмитро Фірташ і топменеджмент підконтрольних йому компаній. Серед них – керівники "Регіональної Газової Компанії" (РГК), яка фактично управляла 20 міськими та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України.

"Як свідчать матеріали слідства, посадовці «облгазів Фірташа» розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично, мова йде про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі", – зазначили в СБУ.

Обгази Фірташа купували паливо у підконтрольної Фірташу компанії, але насправді отримували не більше 30% від сплаченого обсягу газу. Дефіцит, який утворювався через цю махінацію, покривали за рахунок газу, що знаходилось у державній власності – облгази просто відбирали "недоотримане" паливо із газотранспортної системи України.

"При цьому державі за це майже не платили, посилаючись на «відсутність коштів». За наявними даними, облгази Фірташа сплатили державному оператору української ГТС в середньому 30% від загальної вартості відібраного газу", – додали в СБУ.

У подальшому фігуранти виводили гроші у тінь через мережу підконтрольних олігарху комерційних структур. Із року в рік вони нарощували завдані для держави збитки.

На підставі зібраних доказів Фірташу, двом керівникам ТОВ "РГК", керівнику ТОВ "Йе Енергія" і п’ятьом очільникам облгазів повідомлено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 та ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

З них – п’ятьом фігурантам підозри повідомлено заочно, оскільки вони переховуються від правосуддя за кордоном. Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук.

Фото: СБУ

За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків у понад 4,2 млрд грн. При цьому загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.

Нагадаємо, що Фірташ протягом кількох років перебуває поза межами України. У травні 2022 уряд передав державі 26 арештованих облгазів, що раніше належали Фірташу. Цьогоріч "Нафтогаз" отримав арештовані активи ще декількох облгазів.

В Україні Фірташ є підсанкційним бізнесменом. Президент України надав чинності максимальному комплекту обмежувальних заходів проти нього в червні 2021.

У 2014 Фірташ був затриманий у Відні за запитом ФБР США. Всі ці роки триває тяганина щодо його екстрадиції до Штатів через звинувачення в корупції. Виїзд із Австрії українцеві заборонений. У березні 2022 він програв суд щодо екстрадиції, але, очевидно, подав апеляцію.