Вагнерівці вчать солдатів у ЦАР вбивати, катувати і вирізувати цілі громади, − New York Times

Сполучені Штати та європейські країни повинні визнати ПВК “Вагнера” іноземною терористичною організацією через злочини найманців в Африці. Таку рекомендацію дала американська організація The Sentry, яка займається питаннями континенту, пише The New York Times.

Найманці воюють проти джихадистських угруповань у західноафриканській державі Малі та підтримують генералів у Судані − в обмін на доступ до природних ресурсів і політичний вплив. Проте найбільше вагнерівців фіксують у ЦАР – одній з найбідніших країн світу.

Група задокументувала зловживання, скоєні ПВК у Центральноафриканській Республіці, які можуть “становити воєнні злочини та злочини проти людства”. Вагнерівці також відповідальні за масові вбивства та тортури у цій африканській країні, а зґвалтування є “основною місією” групи під час військових операцій.

“Інструктори” Вагнера прибули туди в 2018 році з офіційною метою допомогти його військовим відвоювати території, де домінували повстанські групи. За п’ять років Вагнер став контролювати значну частину військового та політичного апарату країни, вирубувати ліси, видобувати золото та алмази та вбивати мирних жителів.

Солдати національної армії Центральної Африки, треновані оперативниками “Вагнера”, “вчаться відрізати кінцівки, висмикувати нігті, різати плоть ножами та спалювати людей заживо, обливши перед тим їх пальним”.

“Центральноафриканська Республіка стала лабораторією терору Групи Вагнера”, − сказала Наталія Духан, старший слідчий Sentry.

Тренування у ЦАР тривають від одного до шести місяців. Найманці також навчають африканських солдатів методам шпигунства та допитів і рукопашному бою. Вони також наказують місцевим зачищати цілі громади, які можуть заважати видобуванню.

Така тактика перегукується з тактикою вагнерівців, задокументованою в інших місцях. За даними ООН, у Малі найманці Вагнера допомагали місцевим військовим у вбивстві сотень людей і зґвалтуваннях десятків жінок під час п’ятиденної облоги села в березні 2022 року.

У Росії кажуть, що вагнерівці виконують лише функції безпеки. “І Центральноафриканська Республіка, і Малі звернулися до групи Вагнера "з проханням подбати про безпеку їхнього керівництва”, − сказав російський міністр оборони Лавров. Він додав, що невдалий бунт під керівництвом лідера найманців Євгена Пригожина не вплине на відносини Росії з її “партнерами та друзями”.

Нагадаємо, Politico написало, що ПВК "Вагнер" має фінансові проблеми, а Пригожин нещодавно поскаржився на “зникнення російських грошей в Африці”. “Пригожин скаржився, що Росія недостатньо підтримує його в Африці… У Малі влада затримує виплати (для Вагнера, - ред.), тому що вони не отримують жодної допомоги від Європи. А “Вагнер” дорогий, це кілька мільйонів євро”, − сказав Ніколя Норманд, колишній посол Франції, який працював у Сенегалі та Малі.