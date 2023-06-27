Міністерка фінансів США планує відвідати Пекін на початку липня

Це стануть перші економічні перемовини високого рівня між країнами після призначення нового колеги Джанет Єллен.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен планує відвідати Пекін на початку липня для перших економічних переговорів на високому рівні зі своїм новим китайським колегою.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело.

Поїздка була давно очікуваною, але її відклали до “відповідного часу”. Терміни та мету поїздки обговорювали на умовах анонімності, оскільки офіційно деталі не повідомляються.

У березні Хе Ліфен − давня довірена особа Сі − став віцепрем’єром Китаю, відповідальним за економічну політику, змінивши Лю Хе. Цей чиновник традиційно є аналогом міністра фінансів США.

Глава американського Казначейства стане другим чиновником кабінету міністрів США, який відвідає Пекін після того, як відносини між двома найбільшими економіками світу зіпсувалися на початку цього року. Державний секретар Ентоні Блінкен щойно завершив свою поїздку до Китаю, де він зустрівся зі своїм колегою, а також мав коротку аудієнцію з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Представники США та Китаю назвали візит Блінкена продуктивним і заявили, що “сторони провели відверті розмови з низки питань”.

Водночас представник адміністрації заявив у понеділок, що поїздка Єллен до Китаю ще не підтверджена.

Bloomberg додає, що команда президента Джо Байдена майже два роки працювала над указом про іноземні інвестиції США до Китаю, який регулюватиме вкладення, зокрема у напівпровідники, штучний інтелект та квантові обчислення. Посадовці прагнуть підготувати документ до кінця липня.

Байден також має поспілкуватися з Сі, але дату ще не призначено. Минулого тижня Байден сказав, що очікує на зустріч з китайським лідером у найближчому майбутньому. Вони зустрілися в Індонезії у листопаді 2022 року під час саміту “Групи двадцяти”.