У Польщі запрацює центр обслуговування танків Abrams

У Познані (Польща) запрацює центр обслуговування танків Abrams, повідомляє "Європейська правда".

Відповідну угоду про співпрацю підписали польський збройовий концерн Polska Grupa Zbrojeniowa і один з найбільших світових виробників військової техніки General Dynamics. Це відбулося під час конференції Abrams Suppliers.

Центр обслуговування створять на базі познанської компанії Wojskowy Zakłady Motoryzacyjne, ка входить до концерну PGZ. Крім того, домовленість створює потенціал для широкого технічного обслуговування танків, аби забезпечити майбутні потреби польських збройних сил у цій галузі.

"У довгостроковій перспективі потенціал центру буде також доступний для американських військових підрозділів, дислокованих у Польщі та інших європейських країнах", – йдеться у заяві PGZ.

У 2022 році Польща підписала контракт на постачання 250 танків Abrams M1A2 SEPv3 із супутнім обладнанням, логістикою та навчальним пакетом. До кінця 2024-го у країну мають прибути перші танки Abrams M1A2 SEPv3. Уся техніка надійде до кінця 2026-го.

Крім того, Міноборони Польщі уклало ще один контракт - цього разу на 116 танків Abrams версії M1A1 разом із супутнім обладнанням, логістикою та навчальними пакетами. Їх будуть експлуатувати в центрі в Познані.

Нагадаємо, Німеччина і Польща наближаються до угоди щодо створення сервісного центру для ремонту бойових танків Leopard та іншої техніки. Переговори повинні завершитися “найближчими днями”, до саміту НАТО 11-12 липня у Вільнюсі. Цей хаб будуть використовувати для постачання вкрай необхідних запчастин для обладнання німецького виробництва.

Раніше у Польщі у технологічному центрі стартували роботи з ремонту танків Т-64 для України. Polska Grupa Zbrojeniowa уклала відповідний контракт із українським концерном "Укроборонпром". У центрі обслуговуватимуть та відновлюватимуть танки до повного робочого стану.