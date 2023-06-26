Латвія перестала приймати заяви на отримання віз від громадян РФ

МЗС пояснило це "непередбачуваним розвитком внутрішньополітичних подій у Росії".

У Латвії призупинили з 26 червня приймання усіх видів візових заяв для громадян Російської Федерації.

Про це йдеться на сайті латвійського МЗС.

Відомство пояснило це "непередбачуваним розвитком внутрішньополітичних подій у Росії". Відсьогодні, 26 червня, дипломатичні та консульські представництва Латвії за кордоном не будуть приймати заяви на візи від росіян.

Водночас ті візові заяви, які надійшли до представництв Латвії та обробку яких розпочали до 25 червня, розглядатимуть до кінця.

Нагадаємо, торік у серпні Латвія уже ухвалювала рішення не приймати від росіян заяви на видачу віз. Тоді посольство Латвії в Росії на невизначений термін зупинило прийом заяв за винятком участі в похороні близького родича

Цьогоріч у березні стало відомо, що Чехія припиняє видачу віз росіянам та білорусам з другим громадянством.Вони також не зможуть отримати дозвіл на довготривале проживання.