Швеція надасть Україні пакет допомоги на 32 млн євро

Швеція представила новий пакет допомоги Україні для гуманітарних потреб і відбудови на загальну суму 380 млн шведських крон (32,51 млн євро).

Про це повідомляє прес-служба шведського уряду.

Зокрема, Швеція підтримає український Червоний Хрест із придбанням медикаментів, санітарних та водоочисних засобів. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців отримає кошти для забезпечення нужденних їжею, водою, притулком, юридичними консультаціями та психосоціальною підтримкою.

До того ж, Швеція надасть фінансування Програмі розвитку ООН для відновлення енергетичної інфраструктури України та придбання обладнання для постачання електроенергії.

Зазначається, що фінансування надається з програми міжнародної допомоги на 2023 рік, затвердженої шведським урядом окремо від пакета допомоги Україні.

Нагадаємо, що уряд Швеції ухвалив рішення виділити 12-ий пакет підтримки для України, його загальна вартість становить приблизно 250 мільйонів шведських крон.

Також шведське агентство з надзвичайних ситуацій запропонувало Україні 250 міношукачів для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.