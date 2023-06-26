На Лиманському, Бахмутському і Мар’їнському напрямках відбулось понад 35 боєзіткнень, - Генштаб

Росіяни завдали по Україні 36 авіаційних ударів та здійснили 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби тут відбулось понад 35 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема, 36 авіаційних ударів, та здійснили 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Повітряні Сили ЗСУ збили дві крилаті ракети “Калібр” та сім ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Окупанти атакували з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні). Усі ці дрони теж було знищено.

Водночас авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління та 10 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях.

Ситуація на фронті станом на 18.00 26 червня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено;

та оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено; на Сіверському та Слобожанському росіяни зберігають військову присутність. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гірськ Чернігівської області; Сорокине, Кореньок, Стукалівка, Юнаківка, Локня Сумської області, а також Уди, Червона Зоря, Одноробівка, Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Пильна, Козача Лопань, Мороховець, Лукянці, Ізбицьке, Плетенівка, Огірцеве, Волохівка, Бударки, Землянки, Чугунівка, Одрадне на Харківщині;

та росіяни зберігають військову присутність. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гірськ Чернігівської області; Сорокине, Кореньок, Стукалівка, Юнаківка, Локня Сумської області, а також Уди, Червона Зоря, Одноробівка, Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Пильна, Козача Лопань, Мороховець, Лукянці, Ізбицьке, Плетенівка, Огірцеве, Волохівка, Бударки, Землянки, Чугунівка, Одрадне на Харківщині; на Куп’янському окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Стельмахівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Васильцівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області;

окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Стельмахівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Васильцівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області; на Лиманському загарбники завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області; Спірного та Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині;

загарбники завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області; Спірного та Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині; на Бахмутському противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Богданівки. Завдав авіаударів в районах Соледару та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Маркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Південне Донецької області;

противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Богданівки. Завдав авіаударів в районах Соледару та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Маркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Південне Донецької області; на Авдіївському росіяни здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Первомайського. Завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Суха Балка, Авдіївка, Орлівка, Водяне, Карлівка, Невельське, Олександропіль, Валентинівка, Керамік, Степове та Первомайське Донецької області;

росіяни здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Первомайського. Завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Суха Балка, Авдіївка, Орлівка, Водяне, Карлівка, Невельське, Олександропіль, Валентинівка, Керамік, Степове та Первомайське Донецької області; на Мар’їнському ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Георгіївка, Мар’їнка, Побєда Донецької області;

ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Георгіївка, Мар’їнка, Побєда Донецької області; на Шахтарському росіяни завдали авіаційних ударів в районах Пречистівки, Благодатного, Макарівки. Здійснили обстріли населених пунктів Іллінка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Сторожеве, Єлизаветівка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива, Макарівка, Новосілка, Новопіль, Макарівка, Зелене поле Донецької області;

росіяни завдали авіаційних ударів в районах Пречистівки, Благодатного, Макарівки. Здійснили обстріли населених пунктів Іллінка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Сторожеве, Єлизаветівка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива, Макарівка, Новосілка, Новопіль, Макарівка, Зелене поле Донецької області; на Запорізькому та Херсонському окупанти зосереджують основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Левадного та Олешок. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Темирівка, Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Малинівка, Запоріжжя, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Оріхів, Щербаки, П’ятихатки, Лобкове Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Дудчани, Ольгівка, Республіканець, Львове, Тягинка, Бургунка, Качкарівка, Миколаївка, Зміївка, Антонівка, Наддніпрянське, Молодіжне, Інженерне, Зеленівка, Херсон, Білозерка, Берегове, Дніпровське, Білозерка, Ромашкове, Чарівне Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Нагадаємо, російські окупанти вдень у понеділок, 26 червня, обстріляли музичну школу у селищі Білозерка на Херсонщині, одна людина отримала поранення. Крім того, внаслідок російських обстрілів поранені троє жителів Донеччини, серед них – дитина. Люди травмовані в Авдіївці, Красногорівці та Сухій Балці.