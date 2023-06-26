Повернення у політику Словаччини експрем’єра Фіцо може загрожувати єдності ЄС щодо України, − Washington Post

Фіцо переживає відродження, яке відбиває відродження популізму в кількох країнах Європи. Підтримка популістів зараз зросла, зокрема, через кризу вартості життя.

Проросійська хвиля в Словаччині може загрожувати єдності Європи щодо України, йдеться у матеріалі The Washington Post.

Розпалює поляризацію у країні Роберт Фіцо, соціально-консервативний лівий популіст і двічі колишній прем’єр-міністр, який знову став лідером опитувань, обіцяючи припинити військову допомогу Україні та накласти вето на “безглузді” антиросійські санкції Європейського Союзу.

Для Європейського Союзу повернення Фіцо на виборах цієї осені може означати ще одну тріщину в його політичній єдності з правом вето перед обличчям російської агресії.

“Це також може відновити потенціал для сповзання в авторитаризм, яке ще більше кине виклик демократичним ідеалам блоку”, − зазначає WP.

Фіцо, який був змушений піти з посади п’ять років тому після вбивства журналіста, який розслідував його фінанси, переживає відродження, яке відбиває відродження популізму в кількох країнах Європи. Сили ультраправої “Альтернативи для Німеччини” є зараз нарівні з керівними соціал-демократами, а австрійська Партія свободи є провідною політичною силою цієї країни. В Іспанії ультраконсервативна партія “Вокс” може стати лідером на позачергових виборах наступного місяця.

Мілан Ніц з Німецької ради з міжнародних відносин сказав, що Фіцо “пливе на хвилі”. “Підтримка популістів зараз зросла. Настала криза вартості життя, нижчі верстви населення насилу зводять кінці з кінцями. Це середовище, де можна мобілізувати невдоволення”, − сказав він.

Фіцо також виграє від політичних потрясінь у Словаччині. Проукраїнська правляча коаліція країни, орієнтована на захід, яку вже критикували за її політики з пандемією коронавірусу, зазнала внутрішніх міжпартійних суперечок і розвалилася в грудні, але “шкутильгала до травня з кабінетом меншості”.

У Словаччині, згідно з опитуванням аналітичного центру GlobSec, рівень довіри до державних інституцій низький, зокрема до уряду цей показаник становить лише 18 %.

Це розчарування допомогло “з’їсти підтримку Києва”, сказав Ніц, оскільки допомога Україні пов’язана з непопулярним керівництвом країни.

Президент Словаччини Зузана Чапутова та її союзники кажуть, що російська кампанія дезінформації також “пустила коріння”, посилена Фіцо та іншими опозиційними політиками.

Нагадаємо, Чапутова стурбована тим, що після парламентських виборів зовнішня політика її країни може перетворитися на подібну до політики угорського прем'єра Віктора Орбана.

Дослідження словацької аналітичної організації GLOBSEC показало, що лише 40% словаків вірять у напад Росії на Україну.