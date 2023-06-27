Кулеба подякував Естонії за підтримку додаткового фінансування ЄС військової допомоги

"Нам потрібен прогрес щодо членства України в НАТО і механізму компенсацій. Естонія готова лідирувати на обох напрямках".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час розмови з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Тсахкною подякував країні за підтримку додаткового фінансування ЄС військової допомоги.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Говорив із Тсахкною після FAC (засідання Ради міністрів закордонних справ держав-членів ЄС) і подякував Естонії за підтримку додаткового фінансування ЄС для військової допомоги та боєприпасів, а також тверду відповідь на події в Росії", - написав він.

Міністр зазначив, що Естонія може стати надійною підтримкою в питаннях вступу України до НАТО та реалізації механізму компенсацій військової шкоди, завданої Україні від Росії.

"Нам потрібен прогрес щодо членства України в НАТО і механізму компенсацій. Естонія готова лідирувати на обох напрямках", - доповнив голова МЗС.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Естонія передає Україні новий пакет військової допомоги.