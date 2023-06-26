США планують у вівторок оголосити про новий пакет допомоги Україні - на $500 млн

Очікується, що сюди включать 30 бойових машин Bradley і 25 бронетранспортерів Stryker.

Сполучені Штати Америки планують оголосити у вівторок, 27 червня, про новий пакет військової допомоги для України на суму до 500 мільйонів доларів, повідомляє The Guardian.

Таким чином Вашингтон продемонструє, що рішучість США допомогти Україні у боротьбі з Росією не похитнулася спробою заколоту серед російських бойовиків у вихідні.

За словами двох офіційних осіб США, пакет військової допомоги включатиме наземну техніку, оскільки Україна переходить у контрнаступ. Очікується, що США нададуть 30 бойових машин Bradley і 25 бронетранспортерів Stryker.

Також Україна отримає боєприпаси для HIMARS, протитанкові засоби, зокрема, Javelin, та боєприпаси для зенітних комплексів Patriot та Stinger.

Нагадаємо, аудит військової допомоги Україні виявив невідповідність між вартостями наданого США обладнання на 6,2 млрд доларів. Як розповіла представниця Пентагону Сабріна Сінгх, помилка виникла через те, що Пентагон використовув не залишкову вартість, а вартість обладнання, яке заміщує передану техніку.

Крім того, США виділять додаткові 1,3 млрд доларів на допомогу Україні у відновленні після російського вторгнення. Більшість коштів буде спрямована на відновлення енергосистеми країни та критично важливу інфраструктуру.