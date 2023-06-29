США повинні скасувати санкції, якщо хочуть комунікувати зі збройними силами Китаю, − дипломат

Китай відхилив запит Пентагону про зустріч міністрів оборони країн Лі та Остіна у Сінгапурі у червні.

США повинні скасувати санкції проти Китаю, якщо адміністрація президента Джо Байдена хоче комунікувати на високому рівні зі збройними силами КНР.

Про це заявив речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгу, пише Bloomberg.

“Американська сторона знає причину проблем у військових відносинах з Китаєм − вона фактично ввела односторонні санкції проти Китаю”, − заявив Лю.

Аби між двома країнами відбулися будь-які обміни та співпраця, такі “перешкоди потрібно усунути”.

Дипломат, ймовірно, мав на увазі прохання США поспілкуватися з міністром оборони Китаю Лі Шанфу, проти якого США ввели санкції в 2018 році через закупівлю російської зброї. Китайські чиновники раніше чітко дали зрозуміти своїм американським колегам, що він не зустрінеться з міністром оборони Ллойдом Остіном, доки США не знімуть обмеження.

Адміністрація Байдена намагалася збільшити кількість каналів зв’язку з Китаєм відколи Пекін розірвав багато з них, протестуючи проти візиту тодішньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань минулого літа.

Китай відхилив запит Пентагону про зустріч Лі та Остіна у Сінгапурі у червні, коли ці двоє урядовців були присутні на конференції з безпеки.

Нещодавно КНР відвідав державний секретар США Ентоні Блінкен. Перебуваючи там, Блінкен сказав, що Китай не погодився вирішувати питання щодо комунікації, аби уникнути переростання інциденту в конфлікт, що, за його словами, є “постійним пріоритетом” для Сполучених Штатів.

Через день після зустрічі держсекретаря Блінкена та китайського лідера у Пекіні президент Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором.